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В стране и мире | Российские врачи скорой отказались работать без спецкостюмов в условиях пандемии

25.03.2020|13:40
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Врачи единственной во Владимире скорой помощи стали массово отказываться работать с пациентами, у которых есть симптомы ОРВИ, из-за отсутствия у медработников спецкостюмов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Дали обычные хирургические костюмы, на что я сказала, что я хочу вон тот костюм [с респиратором]. Был вызван старший врач, на меня написалась докладная, что отказалась выезжать в том костюме, который без респиратора», - сказала телеканалу одна из медиков.

По словам медработников, от них скрывают документ, в котором содержатся рекомендации по ношению спецкостюмов в случае выездов к пациентам с подозрением на коронавирус. В нем под спецкостюмами якобы понимаются халаты и медицинские маски, с чем врачи не согласны.

«Именно маска не защитит. Должен быть респиратор. У нас складывается такое впечатление, что наше руководство не думает о нас, потому что это то же самое, что пограничника отправить защищать границу без ружья», - посетовала другая сотрудница скорой помощи.

По данным телеканала, в регионе в режиме самоизоляции находятся около пяти тысяч человек, пациенты с симптомами ОРВИ вызывают скорую ежедневно.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 - на 163 человека. При этом число выздоровевших россиян увеличилось до 29 человек; 120 случаев заболевания выявлено в Москве, 6 - в Московской области. Пациенты приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.03.2020 14:01|

В Италию и технику, и препараты, и людей -отправили все что могли. Только у себя дома хуже чем в дикой Африке - ни масок, ни лекарств, ни реактивов для выявления заболевания, ни костюмов для врачей, ни аппаратов для вентиляции легких. Нет ничего, даже элементарных антисептиков. Зато есть деньги на выборы действующих и бессменных. Позор!

Гость|25.03.2020 14:09|

Гость писал(a):

Зато есть деньги на выборы действующих и бессменных. Позор
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И не говорите..... ) это же какими надо быть альтруистами......

Гость|25.03.2020 14:14|

За наш народ вышестоящее руководство никогда не переживает.. наш Иван русский как ходил с голой жопой так и сейчас с голой жопой

Имя: Гость
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