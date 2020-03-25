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В стране и мире | Распространителей коронавируса приравняют к террористам

25.03.2020|10:00
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Тем, кто специально распространяет коронавирус, будут грозить обвинения по статьям о терроризме. Об этом заявил заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен, сообщает Politico.

Он выпустил обращение к высшим чинам ведомства, в котором предупредил их, что прокуроры и следователи по всей стране могут столкнуться со случаями «намеренного инфицирования других COVID-19» и подчеркнул, что таких нарушителей стоит приравнять к террористам.

«Так как коронавирус подходит под определение "биологического агента", (...) подобные акты рассматриваются как терроризм. Угрозы или попытки использовать COVID-19 против американцев не останутся безнаказанными», — приводит издание его слова. Розен не уточнил, сколько подобных случаев уже зафиксировано.

23 марта сообщалось, что в интернет-сообществах американских экстремистов стали появляться призывы заражать коронавирусом евреев и полицейских.

В стране, по последним данным, зафиксирован 55231 случай инфицирования. 801 человек погиб, 354 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, более 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.03.2020 11:17|

penzainform.ru писал(a):

«Так как коронавирус подходит под определение "биологического агента", (...) подобные акты рассматриваются как терроризм. Угрозы или попытки использовать COVID-19 против американцев не останутся безнаказанными», — приводит издание его слова. Розен не уточнил, сколько подобных случаев уже зафиксировано.
Пусть Джеффри Розен запросит в патентном ведомстве США патент № 10.130.701. ,это патент на рукотворный коронавирус,там есть описание ,генов записывается в виде последовательности нуклеотидов РНК (есть в описании) и пусть сравнит с последовательностью описания COVID-19 , последовательность уже выложили на сайтах различных биолабораторий в мире ,и будет ему СЮРПРИЗ!!!Вирус был создан искусственно ещё в 2015 г. ,было много открытых публикаций.Кстати под шумок Федеральная резервная система США напечатала 6 триллионов долларов и пускают их в оборот!!!

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