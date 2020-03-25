25.03.2020 | 16:53

Президент России выступил с обращением к нации по поводу ситуации с коронавирусом и представил экстренные меры, которые будут предприняты для поддержания экономики страны и ее граждан. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, экономика России испытывает сильное давление. В сложившихся условиях необходимо оказать поддержку тем россиянам, которые могут столкнуться с потерей работы. «Сейчас максимальная выплата по пособия по безработице составляет 8000 рублей. Предлагаю увеличить ее до 12 300 рублей», - сказал Путин. Президент заявил о необходимости поддержать тех, кто оказался на больничном. «Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться из суммы не менее одного МРОТ в месяц», - сказал Путин.

Также в социальный блок мер, анонсированных главой государства, вошли выплаты к 75-летию Победы в Великой отечественной войне ветеранам и труженикам тыла, которые будут осуществлены до майских праздников. Семьи, которые имеют право на маткапитал, смогут получать дополнительно по 5000 рублей на каждого ребенка.