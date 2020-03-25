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В стране и мире | Путин предложил обложить налогом банковские вклады

25.03.2020|16:57
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Президент России Владимир Путин предложил обложит налогом банковские вклады. Об этом он объявил в эфире телеканала «Россия 24», говоря о мерах поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавируса.

«Во многих странах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках облагаются налогом. В России пока нет», - сказал президент и предложил установить 13 процентный налог на процентный доход физлиц с вкладов размером более одного миллиона рублей.

Ранее президент объявил, что следующая рабочая неделя (с 28 марта по 5 апреля) объявляется нерабочей. По его словам, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса. Он также призвал граждан не полагаться на «русский авось», и следовать рекомендации оставаться дома.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.03.2020 17:00|

Понеслась...

Гость|25.03.2020 17:01|

Премьер налоговик.

Гость|25.03.2020 17:06|

Казна пустеет, милорд?

Ну что, заплатили налог с доходом со своей ЗП, потом положили накопленное в банк... А потом платите еще налог... Нормально так, налог на уже уплаченный налог.

Гость|25.03.2020 17:09|

Обложить налогом средства, с которых уже был уплачен налог - конгениально, карл. Только потом не скули как побитый пес, что деньги в офшоры ушли.

Гость|25.03.2020 17:10|

Налог с оффшоров поднял до 15% с 2%

Гость|25.03.2020 17:11|

Грабёж средь бела дня !!!

Гость|25.03.2020 17:11|

Налог только с вклада свыше миллиона руб. Положи 3 вклада по 999 тыс.

Гость|25.03.2020 17:12|

Какой полезный этот коронавирус оказался - под его прикрытием, можно по нескольку раз, в карман граждан залезать...

Гость|25.03.2020 17:13|

Со всего вклада или с суммы превышения?

Гость|25.03.2020 17:13|

По ипотеке и налогам на малый и средний бизнес налоговые каникулы и снижение ставок, а остальным можно и раскошелиться.

Гость|25.03.2020 17:14|

Налог с прибыли от вклада.

Гость|25.03.2020 17:14|

Налог на кредит и налог на кэшбэк не за горами.

Гость|25.03.2020 17:15|

Гость писал(a):

Со всего вклада или с суммы превышения?
С суммы полученных процентов по вкладу!!! Так что никакого двойного налогообложения.

Гость|25.03.2020 17:15|

Гость писал(a):

Налог на кредит и налог на кэшбэк не за горами.
НЕ ПОДСКАЗЫВАЙ

Гость|25.03.2020 17:15|

Я правильно понял, что взыщут налог, если именно сам доход на %-тах выше 1 млн.руб.???

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Имя: Гость
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