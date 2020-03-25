25.03.2020 | 16:57

Президент России Владимир Путин предложил обложит налогом банковские вклады. Об этом он объявил в эфире телеканала «Россия 24», говоря о мерах поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавируса.

«Во многих странах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках облагаются налогом. В России пока нет», - сказал президент и предложил установить 13 процентный налог на процентный доход физлиц с вкладов размером более одного миллиона рублей.

Ранее президент объявил, что следующая рабочая неделя (с 28 марта по 5 апреля) объявляется нерабочей. По его словам, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса. Он также призвал граждан не полагаться на «русский авось», и следовать рекомендации оставаться дома.