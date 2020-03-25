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В стране и мире | Путин потребовал не допустить всплеска безработицы

25.03.2020|16:53
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Президент России Владимир Путин потребовал не допустить всплеска безработицы на фоне распространения в стране и мире коронавируса. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации, трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».

«Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление. И надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы», — отметил президент.

По его словам, сейчас в большинстве случаев максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в восемь тысяч рублей в месяц. «Нужно увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда — МРОТ, то есть до 12130 рублей», — сказал Путин.

Также, по его словам, банкам следует предоставить гражданам льготные условия по обслуживанию кредитов. «Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился — более, чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — сказал глава государства.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.03.2020 17:02|

мишустин подойдёт

Гость|25.03.2020 17:15|

Чиновники и депутаты должны получать не более 5 МРОТ

Имя: Гость
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