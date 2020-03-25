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В стране и мире | Путин объявил о нерабочей неделе в России

25.03.2020|16:36
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Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации. Трансляция выступления главы государства доступна на видеохостинге YouTube.

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.

Глава государства призвал граждан не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендации оставаться дома.

Также в ходе выступления Путин отверг возможность закрыть Россию. По его словам, из-за географических особенностей страна не может отгородиться от других государств.

Ранее в среду, 25 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ради обращения к россиянам глава государства отменил рабочую поездку.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.03.2020 16:41|

Кто куда, а я в запой.

Гость|25.03.2020 16:47|

что ради обращения к россиянам глава государства отменил рабочую поездку.

Спасибо, ради меня Путин в Питер не поехал.

Гость|25.03.2020 16:49|

]Главное:

▪️Голосование по поправкам в Конституцию необходимо перенести на более позднюю дату.

▪️Следующая неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей. Все структуры жизнеобеспечения будут работать.

▪️Ближайшие три месяца всем семьям, кто имеет право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3-х лет.

▪️Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены до майских праздников.

▪️Пособие по безработице необходимо увеличить с 8 до 12 тысяч рублей.

▪️Президент предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.

▪️установить норму выплаты по больничному в размере одного МРОТ до конца года.

▪️ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, малому и среднему бизнесу.

▪️Все выплаты доходов, уходящие на счета в оффшоры, будут облагать налогом не в 2%, а в 15%.

Гость|25.03.2020 16:50|

а я на сдельной и мне пофиг

Гость|25.03.2020 16:56|

Что бы это все оформить, надо пройти миллион инстанций и заразиться короной. Л-логика

Гость|25.03.2020 16:56|

с ума сойти ужас, Путин совсем нам выходит по среднему будут платить без надбавок голый т.е. на корзину потребительскую не хватит.

Гость|25.03.2020 16:59|

Остановятся только госконторы: Дума, Мэрия и т.п. Рабочие, врачи, учителя продолжат ходить на работу

Гость|25.03.2020 17:03|

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Гость|25.03.2020 17:03|

Учителя зачем пойдут на работу?

Гость|25.03.2020 17:07|

Гость писал(a):

Учителя зачем пойдут на работу?
Полы хлоркой помыть.

Гость|25.03.2020 17:07|

penzainform.ru писал(a):

Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин
Дъявол кроется в деталях. Непрерывные производства, медики, продуктовые магазины. Страна без президента и премьера неделю.

Гость|25.03.2020 17:07|

сейчас звонил руководству -явка обязательна а нендравиться-...

Гость|25.03.2020 17:09|

Легко давать поручения и обещания. Пусть обьяснит нашему хозяину, почему работники на работу не пришли, продукт не произвели, доход не получили, а зарплату должны получить

Гость|25.03.2020 17:11|

Гость писал(a):

Кто куда, а я в запой.
А на "подвиги" не потянет?))))) Сейчас спою!?)))))))

Гость|25.03.2020 17:14|

Аренду тоже можно месяц не платить?

Арендодателя посылать к президенту за деньгами?

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Имя: Гость
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