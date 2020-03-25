25.03.2020 | 16:36

Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации. Трансляция выступления главы государства доступна на видеохостинге YouTube.

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.

Глава государства призвал граждан не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендации оставаться дома.

Также в ходе выступления Путин отверг возможность закрыть Россию. По его словам, из-за географических особенностей страна не может отгородиться от других государств.

Ранее в среду, 25 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ради обращения к россиянам глава государства отменил рабочую поездку.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились.