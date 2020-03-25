25.03.2020 | 09:54

Стоимость нахождения в стационаре при лечении граждан, заразившихся коронавирусом, доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме. Такую сумму назвал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, пишет «Фонтанка».

По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч.

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Елин указал, что при тяжелой форме минимальный срок лечения составляет четыре недели, значит, потратить придется более пяти миллионов рублей.

Как выяснили китайские ученые, у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет, но у некоторых пациентов после выздоровления функция легких снижается на 20-30 процентов. Еще одним следствием болезни может стать развитие фиброза легких.

По данным на среду, 25 марта, в России зарегистрированы 495 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Москве, в Петербурге заболевание диагностировано у 21 человека.

Во всем мире количество заразившихся превысило 420 тысяч человек, из них почти 19 тысяч погибли. Активнее всего новые случаи в настоящее время выявляются в странах Евросоюза, в первую очередь в Италии, и США. В Китае, где произошла вспышка заболевания, регистрируются несколько десятков случаев в сутки. Страна начала отменять карантин.