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В стране и мире | Названа стоимость лечения от коронавируса

25.03.2020|09:54
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Стоимость нахождения в стационаре при лечении граждан, заразившихся коронавирусом, доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме. Такую сумму назвал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, пишет «Фонтанка».

По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч.

Россиян силой отправляют в карантин и грозят полицией из-за коронавируса. Законно ли это?

Елин указал, что при тяжелой форме минимальный срок лечения составляет четыре недели, значит, потратить придется более пяти миллионов рублей.

Как выяснили китайские ученые, у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет, но у некоторых пациентов после выздоровления функция легких снижается на 20-30 процентов. Еще одним следствием болезни может стать развитие фиброза легких.

По данным на среду, 25 марта, в России зарегистрированы 495 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Москве, в Петербурге заболевание диагностировано у 21 человека.

Во всем мире количество заразившихся превысило 420 тысяч человек, из них почти 19 тысяч погибли. Активнее всего новые случаи в настоящее время выявляются в странах Евросоюза, в первую очередь в Италии, и США. В Китае, где произошла вспышка заболевания, регистрируются несколько десятков случаев в сутки. Страна начала отменять карантин.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.03.2020 10:16|

для сравнения неплохо был бы узнать стоимость дня в больнице для скажем гриппа и прочих простых случаев... пила подозреваю тоже ещё та.....

Гость|25.03.2020 10:25|

В Китае стоимость лечения 1 млн в рублях

Гость|25.03.2020 10:28|

Интересно, сколько новых $ миллиардеров появится в России на такой пиле.

Гость|25.03.2020 10:31|

Работники скорой рискуют своими жизнями возя этих вирусников,за копейки хотя государство миллиарды выдилило на это дедо

Гость|25.03.2020 10:42|

Чего звиздят!!!!!и язык не отсохнет такую пургу нести - 200 тыс в сутки???? Генеральной прокуратуре надо разобраться с такими рассчетами.. под шумок сейчас быстро несколько триллионов умыкнут из госказны

Гость|25.03.2020 10:45|

Гость писал(a):

пила подозреваю тоже ещё та.....
ага от корона еще лечение не придумали но лечат как от гриппа

Гость|25.03.2020 11:01|

Понятно..... ) картавая мафия решила подзаработать - на людских несчастьях......ничего нового - и уж тем более ничего удивительного......

Гость|25.03.2020 11:04|

Гость писал(a):

Сообщил куда надо в три адреса.
-------------------------

Ну вот...... ) кажется еще одним полупавликом на свете стало больше......

Гость|25.03.2020 11:07|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Сообщил куда надо в три адреса.
-------------------------

Ну вот...... ) кажется еще одним полупавликом на свете стало больше......

Значит ты рад, что "ватники" помирают?

Гость|25.03.2020 11:08|

Гость писал(a):

Ванга имела в виду огненную голодовку (без воды) по санскриту. Вода добывается из больных клеток собственного организма
-------------------------------

Вообще то уже 21 век на дворе..... ) насколько я помню.....

Гость|25.03.2020 11:14|

Для них это не имеет значения.Какой век на дворе.Они там как жили в палеолите.Так и живут.И дальше будут.Продолжать.

Гость|25.03.2020 11:15|

penzainform.ru писал(a):

Россиян силой отправляют в карантин и грозят полицией из-за коронавируса. Законно ли это?
в тоге вместо ответа, Елин начинает рассуждать о стоимости лечения ))) Правильный ответ - незаконно

Гость|25.03.2020 11:22|

60 кусков в сутки на рыло, как сказал бы горбатый, он же Карп, деньги любите, а зачем вам столько ....доктор?? Надо довольствоваться малым, пятёрка на нос. Промакашка, сбегай завтра в больничку, посмотри, калькуляцию сделай на сколько реально лечат. Думаю кидалово всё это чистой воды.

Гость|25.03.2020 11:22|

А еще есть предположение что в ближайшее время вангу вполне возможно впишут в контституцию...... ) а так же начнут преподавать ее в высших учебных заведениях.....

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