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В стране и мире | Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 163

25.03.2020|11:54
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Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки с 495 до 658 - на 163 человека. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах страны.

Как передает РИА Новости, 120 случаев заболевания выявлено в Москве, шесть - в Московской области. Все пациенты находились в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

При этом число выздоровевших россиян, зараженных коронавирусом, выросло до 29 человек.

Ранее сообщалось, что умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России. Речь идет об умышленном причинении смерти одному или более лиц из-за преднамеренного нарушения карантина. В зависимости от умысла такое деяние смогут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.03.2020 12:51|

Россия готова прийти на помощь США в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, если это потребуется. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «Интерфакс».

Гость|25.03.2020 12:51|

где маски купить?

Имя: Гость
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