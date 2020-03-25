25.03.2020 | 11:54

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки с 495 до 658 - на 163 человека. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах страны.

Как передает РИА Новости, 120 случаев заболевания выявлено в Москве, шесть - в Московской области. Все пациенты находились в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

При этом число выздоровевших россиян, зараженных коронавирусом, выросло до 29 человек.

Ранее сообщалось, что умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России. Речь идет об умышленном причинении смерти одному или более лиц из-за преднамеренного нарушения карантина. В зависимости от умысла такое деяние смогут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.