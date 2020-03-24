24.03.2020 | 18:46

Правительство России поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В поручении органам исполнительной власти субъектов России говорится о необходимости приостановить деятельность ночных клубов и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и других досуговых заведений.

Кроме того, правительство поручило ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

Поручения даны по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил распространить на все мегаполисы России введение карантина для людей старше 65 лет из-за коронавируса. В ходе совещания с главой государства Собянин также заявил, что динамика распространения коронавируса остается высокой, а реальной картины по числу зараженных в регионах нет.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495.