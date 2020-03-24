24.03.2020 | 11:15

Россиян в 2020 году ожидают теплые весна и лето. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, средняя температура воздуха с апреля по сентябрь во всех федеральных округах ожидается в пределах нормы или немного выше.

Так, к теплому апрелю следует готовиться жителям Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов. Также теплее чем обычно будет в европейской части, при этом в некоторых районах может наблюдаться недостаток осадков.

Теплый май стоит ждать в столичном регионе, на западе Центрального федерального округа, Забайкалье, Амурской области и в Якутии.

В июне смогут прогреться жители Уральского и Сибирского федеральных округов.

Синоптики прогнозируют, что июль и август будут в пределах климатической нормы.

23 марта Вильфанд рассказал, что на текущей неделе над европейской частью России установится стационарный (или блокирующий) антициклон, который принесет сильнейшее охлаждение воздуха. В первой половине недели по ночам воздух будет охлаждаться до минус 5-10 градусов, однако к концу недели термометры могут показать уже до плюс 13-15 градусов. А весеннее тепло установится до конца марта.