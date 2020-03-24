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В стране и мире | Названы сроки возвращения оставшихся за границей российских туристов

24.03.2020|15:06
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Названы сроки возвращения оставшихся за границей российских туристов. Организованные группы прилетят в страну до 31 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю число туристов за рубежом сократилось практически вдвое — со 100 до 58 тысяч человек. Речь идет только о тех россиянах, которые находятся на отдыхе по линии туроператоров, большинство — в странах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции.

Более половины туристов вернутся в Россию планово, согласно заранее купленным билетам, остальным предложат более ранние варианты перелетов.

Для самостоятельных туристов, столкнувшихся с трудностями при возвращении домой, будут найдены пути разрешения ситуаций. Их вопросами Ростуризм занимается совместно с МИД России и Росавиацией. Так, 23 марта из Марокко эвакуировали более 400 россиян, застрявших в североафриканской стране из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.

За прошедшую неделю в Россию привезли более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории. 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы и некоторые крупные города.

Источник — lenta.ru
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