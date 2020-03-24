24.03.2020 | 11:18

В Китае решили открыть победивший эпидемию коронавируса 2019-nCoV город Ухань, где были обнаружены первые зараженные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй.

Ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй снимут 25 марта, кроме Уханя, где сделают это 8 апреля. Этот город был закрыт 22 января.

По последним данным, количество скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 653, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.