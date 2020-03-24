24.03.2020 | 11:12

В Коммунарке из больницы № 40 для зараженных коронавирусом выписали 70 человек за сутки. Об этом в своем Facebook рассказал главврач медучреждения Денис Проценко.

По словам Проценко, на 24 марта на лечении находятся 412 человек. Из них у 156 диагностировали пневмонию, у 82 человек подтвержден коронавирус, еще один человек находится на искусственной вентиляции легких. Еще десять пациентов - в реанимации. Всего за сутки госпитализировали 29 человек.

Ранее сообщалось, что умершая в больнице в Коммунарке 69-летняя пациентка имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Тест на коронавирус оказался отрицательным. Женщина попала в больницу после контакта с дочерью, которая вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны, однако у нее тоже не выявили коронавирус.