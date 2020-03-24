24.03.2020 | 14:31

Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 500, сообщили в оперативном штабе, передает ТАСС.

По данным на вторник, 24 марта, в стране выявлено 495 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом за сутки зафиксировано 57 новых случаев заражения.

Большинство зараженных выявлено в Москве - 28 человек, на втором месте по числу инфицирования - Санкт-Петербург (5 человек). Другие инфицированные находятся в Воронежской (4 случая), Свердловской (4 случая) областях, Башкирии (3 случая), Липецкой (2 случая), Орловской (2 случая) и Ленинградской областях (2 случая), в Приморском крае (2 случая). По одному случаю заражения зафиксировано в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татартсане.

По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 587, общее число случаев заражения составило 383 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 160 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса.