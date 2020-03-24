Сетевое издание|18+|Вторник|24 мар 2020|15:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  85.93  |  $  79.10

В стране и мире | Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 500

24.03.2020|14:31
Печать

Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 500, сообщили в оперативном штабе, передает ТАСС.

По данным на вторник, 24 марта, в стране выявлено 495 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом за сутки зафиксировано 57 новых случаев заражения.

Большинство зараженных выявлено в Москве - 28 человек, на втором месте по числу инфицирования - Санкт-Петербург (5 человек). Другие инфицированные находятся в Воронежской (4 случая), Свердловской (4 случая) областях, Башкирии (3 случая), Липецкой (2 случая), Орловской (2 случая) и Ленинградской областях (2 случая), в Приморском крае (2 случая). По одному случаю заражения зафиксировано в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татартсане.

По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 587, общее число случаев заражения составило 383 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 160 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|24.03.2020 15:15|

Большинство зараженных выявлено в Москве - 28 человек, на втором месте по числу инфицирования - Санкт-Петербург (5 человек). Другие инфицированные находятся в Воронежской (4 случая), Свердловской (4 случая) областях, Башкирии (3 случая), Липецкой (2 случая), Орловской (2 случая) и Ленинградской областях (2 случая), в Приморском крае (2 случая). По одному случаю заражения зафиксировано в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татартсане.

В Пензе ни одного случая:) умора, ну хоть врите складно

Гость|24.03.2020 15:20|

Гость писал(a):

В Пензе ни одного случая:) умора, ну хоть врите складно
Это за сутки! Общая статистика только числом - 495.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте