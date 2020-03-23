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В стране и мире | Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму

23.03.2020|12:49
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Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на двух источников в руководстве партии.

Как рассказал один из собеседников издания, инициатива позволит обезопасить врачей, которые контактируют с заболевшими, а также ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел.

Также готовятся предложения о мерах дополнительной поддержки медиков, которые постоянно находятся в больницах и работают с пациентами, зараженными коронавирусом.

Одна из мер - направить волонтеров в помощь семьям таких медиков. Речь идет о помощи по дому, оказании транспортных услуг, а также о доставке продуктов питания и товаров первой необходимости.

Кроме того, «Единая Россия» намерена обеспечить врачей медицинскими средствами защиты, на которые сегодня резко возрос спрос в больницах, пояснил источник в руководстве партии. Имеются в виду маски и антисептики, приобретение которых организовала партия.

18 марта директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить ставить диагноз и назначать лечение удаленно с помощью телемедицины в связи с эпидемией коронавируса. По мнению Варламова, это снизит риски заражения среди пациентов и медиков.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 330 тысяч человек, более 14 тысяч умерли, а более 97 тысяч вылечились. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.03.2020 13:14|

penzainform.ru писал(a):

Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Все правильно не надо отставать от попов исповедь по интернету и главное что бы мобильно деньги перечислили.

Доктор я кажется заболел эпидемией.

Больной сидите дома если что за вами вышлют катафалк.

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