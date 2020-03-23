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В стране и мире | В России выросло число заразившихся коронавирусом

23.03.2020|09:50
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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 438. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

По словам главы правительства, за последние сутки в стране был зарегистрирован 71 новый случай заражения. Все они зафиксированы в Москве, сообщили в оперативном штабе столицы. Новые заразившиеся посещали неблагополучные по инфекции страны.

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», - говорится в сообщении.

23 марта стало известно, что в Москве от коронавируса вылечилась 16-летняя девушка. По словам заместителя столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ее уже выписали из больницы. «Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», - подчеркнула она.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.03.2020 10:18|

путин помоги италии а у нас всё хорошо

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