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В стране и мире | Стоимость услуг ЖКХ в России решили рассчитать по-новому

23.03.2020|16:50
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Стоимость услуг ЖКХ в российских регионах решили рассчитать по-новому. Теперь губернаторы по согласованию с Минстроем будут сами выбирать систему оплаты коммунальных ресурсов в многоэтажных домах. Об этом пишет газета «Известия».

Законопроект планируют внести в Госдуму в сентябре 2020 года. Он направлен на снижение стоимости и повышение качества услуг. Эксперты также предлагают установить за исполнением общественный контроль, чтобы инициатива не привела к росту цен.

В настоящее время расчеты проводятся по единой схеме, утвержденной в 2017 году. После нововведения субъекты смогут применять «вариативную систему» оплаты ресурсов, которые тратятся на содержание общего имущества: подъездов, лифтов, дворов, домофонов или подвалов. Эта схема отличается от использующейся в Москве, сказали в пресс-службе Минстроя.

«Страна у нас большая, регионы разные. Поэтому правильно оставить за Минстроем право устанавливать верхние и нижние границы стоимости этих услуг», - заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По словам первого зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Валентина Шурчанова, в настоящее время каждый дом сам определяет размер данной платы на общем собрании. Его предлагает жильцам управляющая компания. В результате у каждой многоэтажки получается свой показатель. Если его предельную величину будет регулировать ведомство, то «порядка будет больше, а завышения стоимости меньше», - заключил депутат.

Ранее россиян предупредили, что в связи с переходом на удаленную работу из-за пандемии коронавируса могут увеличиться платежи за электроэнергию - для Москвы данный показатель вырастет примерно на 200 рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.03.2020 16:59|

Ну вот и новое увеличение платы по ЖКХ

Гость|23.03.2020 17:01|

Такая огромная комуналка, это ужас! Наши зарплаты не сопоставимы. Пол зарплаты отдай на оплату. Разве это нормально?! А вывоз отходов за кв.м. это нормально?! Дерут с простых граждан!!!

Гость|23.03.2020 17:15|

Ищут пути выхода из кризиса.еще не то будет.

Гость|23.03.2020 17:38|

Платежи за электроэнергию по удалённой работе должны платить не сотрудники, а работодатель, и так экономия на аренде и др. Так что в очередной раз обмануть население не получиться!

Гость|23.03.2020 17:48|

Опять грабить будут?

Гость|23.03.2020 17:54|

Нефть упала , вспомнили о людях - главном ресурсе.

Гость|23.03.2020 17:55|

Гость писал(a):

Опять грабить будут?
А то! Это вам не гнилой Запад и не Китай, где деньги разадают и комуналку в период кризиса снижают.

Имя: Гость
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