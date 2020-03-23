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В стране и мире | Россиянам назвали противовирусные продукты питания

23.03.2020|12:39
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Некоторые продукты питания подходят для профилактики сезонных болезней и обладают противовирусными свойствами. В разговоре с «Вечерней Москвой» их назвала врач-диетолог Лидия Ионова.

По ее словам, защититься от вирусных заболеваний помогают морская капуста, имбирь, пищевые лилейные растения - лук и чеснок. Из специй это карри и куркума, которые оказывают противовоспалительное действие, нормализуют работу печени, способны очищать кровь. Ягоды и все виды капусты можно есть для профилактики различных инфекций.

Ионова отметила, что в период эпидемий перечисленные продукты россиянам обязательно надо добавить в рацион. По возможности, употреблять их надо в натуральном виде и без пищевых добавок. Людям с желудочно-кишечными проблемами она рекомендовала подвергать капусту термической обработке, а также указала на важность правильного питания с ежедневными овощами и фруктами.

Врач добавила, что такое питание будет полезно для профилактики, но не поможет при прогрессирующем заболевании. В таком случае необходимы медикаменты. При обострении хронических болезней надо обращаться к медикам, а не заниматься самолечением.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина выделила малину и шалфей, ромашку и зверобой как повышающие иммунитет.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.03.2020 12:53|

Ну.....хоть не уринотерапия..... ) и то хорошо.....

Гость|23.03.2020 13:04|

эх народ обмишурился затарились гречкой и бумагой туалетной

Гость|23.03.2020 13:09|

Гость писал(a):

эх народ обмишурился затарились гречкой и бумагой туалетной
Теперь скупят всю капусту. У кого совсем нет денег обычно рекомендуют дышать свежим воздухом.

Гость|23.03.2020 13:16|

На огурчик свежий присаживайтесь, помогает :)

Имя: Гость
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