23.03.2020 | 12:39

Некоторые продукты питания подходят для профилактики сезонных болезней и обладают противовирусными свойствами. В разговоре с «Вечерней Москвой» их назвала врач-диетолог Лидия Ионова.

По ее словам, защититься от вирусных заболеваний помогают морская капуста, имбирь, пищевые лилейные растения - лук и чеснок. Из специй это карри и куркума, которые оказывают противовоспалительное действие, нормализуют работу печени, способны очищать кровь. Ягоды и все виды капусты можно есть для профилактики различных инфекций.

Ионова отметила, что в период эпидемий перечисленные продукты россиянам обязательно надо добавить в рацион. По возможности, употреблять их надо в натуральном виде и без пищевых добавок. Людям с желудочно-кишечными проблемами она рекомендовала подвергать капусту термической обработке, а также указала на важность правильного питания с ежедневными овощами и фруктами.

Врач добавила, что такое питание будет полезно для профилактики, но не поможет при прогрессирующем заболевании. В таком случае необходимы медикаменты. При обострении хронических болезней надо обращаться к медикам, а не заниматься самолечением.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина выделила малину и шалфей, ромашку и зверобой как повышающие иммунитет.