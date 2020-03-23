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В стране и мире | Франция успешно испытала лекарство против коронавируса

23.03.2020|14:57
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Французские ученые провели успешные испытания лекарства против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Соответствующее исследование специалистов направлено на публикацию в International Journal of Antimicrobial Agents.

В работе рассказывается о клиническом опыте эффективного лечения инфекции комбинацией антималярийных препаратов гидроксихлорохин и азитромицин, об эффективности которых сообщало множество врачей - в частности, китайских.

В исследовании, проводимом на базе инфекционной больницы Университетского госпиталя Марсельского университета, принимали участие те, у кого были обнаружены симптомы COVID-19 или вирус SARS-CoV-2 в пробе носоглотки. Среди них 16 человек составили контрольную группу, представители которой получали симптоматическое лечение и антибиотики. Другие 14 человек в течение десяти суток принимали гидроксихлорохин, причем шесть из них дополнительно принимали азитромицин.

В результате такого лечения уже на пятый день пациенты, принимающие комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, выздоровели (проверка не выявила SARS-CoV-2). Также на девятый день вылечилась одна из пациенток контрольной группы, до седьмого дня включительно не принимавшая азитромицин.

Авторы работы отмечают, что полученные ими результаты являются предварительными, но обнадеживающими, а у пациентов, принимавших антималярийные препараты, не было противопоказаний к последним.

В марте главврач московской городской клинической больницы № 40 Денис Проценко сообщил, что тяжелая форма коронавирусной инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием температуры и кашля, а также появлением одышки.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.03.2020 15:03|

penzainform.ru писал(a):

В марте главврач московской городской клинической больницы № 40 Денис Проценко сообщил, что тяжелая форма коронавирусной инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием температуры и кашля, а также появлением одышки.
спасибо за очень важное уточнение

Гость|23.03.2020 15:16|

Гость писал(a):

спасибо за очень важное уточнение
а то никто не знал наверное. Об этом уже каждая собака знает с момента появления болезни в Китае.

Гость|23.03.2020 15:21|

На каких идиотов расчитана эта тавтология, если инет забин инфой, что лекарства нет и не может быть ещё около года.

Гость|23.03.2020 15:22|

Вакцина против SARS-CoV-2 реально станет профилактическим препаратом только после того, как в испытаниях на людях будет однозначно установлено, что она защищает от заражения этим вирусом. По каким то неведомым мне причинам, эта простая истина игнорируется СМИ.

Гость|23.03.2020 15:23|

SARS-CoV-2. Эта «испытательная» стадия по сложности и насыщенности «рифами» несоизмеримо сложнее, чем первая, чисто лабораторная, стадия. В мире есть десятки, а может и сотни лабораторий, академических и коммерческих, которые способных сделать множество таких «пред-вакцин». Но лишь немногие из них реально пропустить через адекватные испытания и нет надёжных способов предсказать, какая именно «вакцина-кандидат» окажется успешной.

Гость|23.03.2020 15:26|

В китае празднуют победу! Сегодня китайцы поучают дураков, которые их поучали, но са и обоср..лись - все хренова европка, фашисты американцы.

Гость|23.03.2020 15:33|

Гость писал(a):

а то никто не знал наверное. Об этом уже каждая собака знает с момента появления болезни в Китае.
ты наверное такой же, как и автор статьи...

Гость|23.03.2020 15:36|

Гость писал(a):

В китае празднуют победу! Сегодня китайцы поучают дураков, которые их поучали, но са и обоср..лись - все хренова европка, фашисты американцы.
Гость писал(a):
В китае празднуют победу! Сегодня китайцы поучают дураков, которые их поучали, но са и обоср..лись - все хренова европка, фашисты американцы.
Из-за пандемии коронавируса одним из самых популярных запросов современности неизвестно почему стала обычная туалетная бумага, которая в мгновение ока стала одним из самых дефицитных товаров. По крайней мере, такое происходит в Российской Федерации.

К примеру, в столице Республики Карелия Петрозаводске в местном магазине «Пятерочка» холодильник для мяса превратили в стеллаж для туалетной бумаги. Об этом в соцсети сообщила местная жительница, выложив соответствующие фотографии.

Мясо убрали. Мясо! Теперь вам спокойней?», — обратилась женщина к согражданам.

Радость то какая, теперь уж точно помрем с чистой *опой

Гость|23.03.2020 15:38|

Гость писал(a):

сочетанием температуры и кашля, а также появлением одышки.

спасибо за очень важное уточнение

Российские власти скрывают данные о реальной ситуации с заражениями коронавирусом COVID-19 в стране и заставляют врачей работать с больными без необходимых средств защиты.

С таким заявлением выступила глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, ее видеобращение опубликовано в Youtube. На ролик обратили внимание западные СМИ, в частности, Business Insider.

Васильева отмечает, что пока во всем мире бушует коронавирус, в России бушует «внебольничная пневмония». Она утверждает, что российских медработников запугивают.

«Коллеги, вас мобилизовали на борьбу якобы с внебольничной пневмонией. И одновременно с этим вас заставляют скрывать реальную ситуацию, молчать об отсутствии средств защиты. Вас заставляют носить, шить и стирать марлевые маски, не снабжают защитными костюмами», — заявила Васильева.

По ее словам, уже сейчас коек для так называемой «внебольничной пневмонии» катастрофически не хватает по всей стране.

Гость|23.03.2020 15:40|

Шарлатанство

Гость|23.03.2020 15:43|

В Германии наблюдается низкая смертность 0,03%из-за выработанных властью адекватных мер. Массовое тестирование, которое позволяет быстро локализовывать больных. И хорошая медицина, в частности реанимации. Нам это не грозит. У нашей власти другие приоритеты. у нас ЧП так ЧП В гроп так в гроп и не забудь отдать тобой заработанные накопления.

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