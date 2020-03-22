22.03.2020 | 12:23

В российском регионе начали бороться с коронавирусом колокольным звоном. Во всех храмах Белгородской области ежедневно пять раз в день будет звучать колокольный звон продолжительностью не более трех минут. Соответствующие меры согласованы с епископами Белгородской митрополии и получили поддержку губернатора Евгения Савченко, сказано на сайте Белгородской митрополии.

Священники назвали это решение мерами духовной защиты и сослались на работы академика Фатея Шипунова, исследовавшего колокольный звон и доказывавшего существование «волнового безматериального мира».

«Во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола. Если учесть, что в дореволюционной России было 1,28 тысячи монастырей и примерно 18 тысяч церквей, то фактически все пространство нашей Российской империи покрывал колокольный звон. Это был купол», - объяснил митрополит Иоанн.

Он предположил, что решение митрополии вызовет критику, однако заверил, что церковь идет своим путем, который обоснован верой.

17 марта Русская православная церковь (РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции. Духовенству рекомендовано соблюдать жесткие санитарные нормы во время проведения обрядов, в том числе причастия, миропомазания и крещения. Священникам посоветовали не давать прихожанам целовать крест, а также протирать иконы и кресты дезинфицирующим раствором.