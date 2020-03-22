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В стране и мире | В российском регионе начали бороться с коронавирусом колокольным звоном

22.03.2020|12:23
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В российском регионе начали бороться с коронавирусом колокольным звоном. Во всех храмах Белгородской области ежедневно пять раз в день будет звучать колокольный звон продолжительностью не более трех минут. Соответствующие меры согласованы с епископами Белгородской митрополии и получили поддержку губернатора Евгения Савченко, сказано на сайте Белгородской митрополии.

Священники назвали это решение мерами духовной защиты и сослались на работы академика Фатея Шипунова, исследовавшего колокольный звон и доказывавшего существование «волнового безматериального мира».

«Во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола. Если учесть, что в дореволюционной России было 1,28 тысячи монастырей и примерно 18 тысяч церквей, то фактически все пространство нашей Российской империи покрывал колокольный звон. Это был купол», - объяснил митрополит Иоанн.

Он предположил, что решение митрополии вызовет критику, однако заверил, что церковь идет своим путем, который обоснован верой.

17 марта Русская православная церковь (РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции. Духовенству рекомендовано соблюдать жесткие санитарные нормы во время проведения обрядов, в том числе причастия, миропомазания и крещения. Священникам посоветовали не давать прихожанам целовать крест, а также протирать иконы и кресты дезинфицирующим раствором.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.03.2020 12:28|

penzainform.ru писал(a):

22.03.2020|12:23

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В российском регионе начали бороться с коронавирусом колокольным звоном. Во всех храмах Белгородской области ежедневно пять раз в день будет звучать колокольный звон продолжительностью не более трех минут. Соответствующие меры согласованы с епископами Белгородской митрополии и получили поддержку губернатора Евгения Савченко,

МАРАЗМ

Гость|22.03.2020 12:41|

penzainform.ru писал(a):

. Духовенству рекомендовано соблюдать жесткие санитарные нормы во время проведения обрядов, в том числе причастия, миропомазания и крещения. Священникам посоветовали не давать прихожанам целовать крест, а также протирать иконы и кресты дезинфицирующим раствором.
Они сами в Бога не верят,если не верят в силу святых атрибутов.Марлевые повязки вам в помощь,шарлатаны.

Гость|22.03.2020 12:41|

МАРАЗМ

Да не, братуха, есть доля истины, физику полистай!

Гость|22.03.2020 12:45|

Благовест по другому! Всегда звонят особенно на пасху, не чистую прогоняют.

Если бы били колокола то Единоросов бы не осталось на Руси.

Гость|22.03.2020 12:45|

penzainform.ru писал(a):

(РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции. Духовенству рекомендовано соблюдать
А вот Вселенский патриарх Варфоломей запретил проводить церковные службы и таинства до конца марта из-за распространения нового коронавируса COVID-19.

Гость|22.03.2020 12:49|

Гость писал(a):

МАРАЗМ
―Когда плоть восстает и требует своего. Эти импульсы трудно подавлять в себе. Бренность своего требует. Ей невозможно противиться. Ты вспомни, тебе должны быть знакомы такие мгновения.

―Знакомы, конечно.

―Ага. И что ты делаешь?

―Да просто в сарае колю дрова.

―А...

―А ты что?

―Звоню в колокола.

―И часто звонишь?

―...

/ «Укрощение строптивого» (итал. Il bisbetico domato) — итальянская кинокомедия 1980 года/.

Гость|22.03.2020 12:51|

Дебилы. б...

Имя: Гость
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