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В стране и мире | В России зарегистрировали еще 61 случай заражения коронавирусом

22.03.2020|16:49
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В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

Новые случаи зафиксировали в шести регионах страны, большинство из них - 54 - выявили в Москве. По двое инфицированных обнаружили в Кировской области и Удмуртии, по одному - в Брянской, Архангельской и Новгородской областях. Как отметили в оперштабе, все они в течение последних двух недель посещали страны с неблагополучной коронавирусной ситуацией.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 306 до 367.

Ранее 22 марта РИА Новости со ссылкой на правительственный источник сообщило, что российские власти задумались о введении в стране более решительных мер для противостояния дальнейшему распространению инфекции. Как отмечал собеседник агентства, в настоящее время скорость распространения коронавируса в России математически соответствует той, что наблюдается в Испании, Германии, Великобритании и Франции, из-за чего руководство страны рассматривает возможность ужесточения карантина. Позже в оперштабе эту информацию опровергли.

К настоящему времени все регионы России перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.03.2020 17:02|

Постройте по больше "коронавирусный центр" надоела эпидемия, остановите коронавирус.

Гость|22.03.2020 17:03|

Жизнь хуже девяностых

Гость|22.03.2020 17:14|

У Пензы есть реальный шанс выйти на заслуженное первое место. Хватит нам вторых, пора показать кто мы есть.

Гость|22.03.2020 17:16|

Уникальный факт непорочного заражения жены депутата станет одной из величайших мировых загадок.

Гость|22.03.2020 17:16|

17.03.20 - 114

18.03.20 – 149

19.03.20 – 199

20.03.20 – 253

21.03.20 – 306

22.03.20 - 367

Гость|22.03.2020 17:17|

Гость писал(a):

Постройте по больше "коронавирусный центр" надоела эпидемия, остановите коронавирус.
Из бордюров?

Гость|22.03.2020 17:19|

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Имя: Гость
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