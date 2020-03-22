22.03.2020 | 16:49

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

Новые случаи зафиксировали в шести регионах страны, большинство из них - 54 - выявили в Москве. По двое инфицированных обнаружили в Кировской области и Удмуртии, по одному - в Брянской, Архангельской и Новгородской областях. Как отметили в оперштабе, все они в течение последних двух недель посещали страны с неблагополучной коронавирусной ситуацией.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 306 до 367.

Ранее 22 марта РИА Новости со ссылкой на правительственный источник сообщило, что российские власти задумались о введении в стране более решительных мер для противостояния дальнейшему распространению инфекции. Как отмечал собеседник агентства, в настоящее время скорость распространения коронавируса в России математически соответствует той, что наблюдается в Испании, Германии, Великобритании и Франции, из-за чего руководство страны рассматривает возможность ужесточения карантина. Позже в оперштабе эту информацию опровергли.

К настоящему времени все регионы России перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.