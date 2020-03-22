22.03.2020 | 08:08

За минувшие сутки в России зарегистрировали еще 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Как отмечается, случаи инфицирования были выявлены в 18 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Подмосковье - 17 человек. В Москве зафиксировано шесть новых случаев, в Татарстане - пять, в Нижегородской области - четыре, в Свердловской области - три, в Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Тульской и Калининградской областях - по два, в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, а также в Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе и в Крыму - по одному случаю.

Таким образом общее число случаев заражения выросло с 253 до 306.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса все субъекты России перешли в режим повышенной готовности. Наиболее жесткие меры приняты в Москве, где зафиксировано наибольшее число инфицированных. Столичные власти приняли решение на три недели закрыть государственные школы и ограничить численность участников массовых мероприятий.