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В стране и мире | В Госдуме предложили снизить цены на бензин

22.03.2020|08:11
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Депутат, член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо для населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, удешевление бензина и дизтоплива на автозаправках может стать одним из элементов социальной поддержки населения. Кроме того, законотворец предположил, что эта мера позволит снизить цены на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику.

«Бизнес должен быть социально ответственен в это непростое для всего мира время. Процент снижения стоимости на топливо должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами», - резюмировал Шеремет.

Ранее 21 марта руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат. По мнению политика, такая мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В марте начался обвал цен на нефть. Отягощающим фактором для сырья стало снижение спроса на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.03.2020 08:30|

Вот их корёжит перед голосованием.Никогда ещё ЖиВ не принимали законы направленные на улучшение жизни простого народа.

Гость|22.03.2020 08:45|

Гость писал(a):

|22.03.2020 08:30|

Вот их корёжит перед голосованием.Никогда ещё ЖиВ не принимали законы направленные на улучшение жизни простого народа.

Цены на бензин не снизят. Побалаболят. Сечин никак не наестся.

Гость|22.03.2020 08:50|

Поганая воровская едрисня не сможет так, та мерзость которая захватила наши недра, считают, что эти ресурсы их и они хотят с нас же, за наши же ресурсы драть по максимуму и им откровенно плевать, что из за этого умирает сельское хозяйство, производства и нищает население.

Гость|22.03.2020 08:51|

Честная цена в РФ на 92 бензин в пределах 18-22 руб, солянка 12-15 руб.

Гость|22.03.2020 08:55|

Казначей Сечкин с тобой не согласится, а на какие шишы содержать замки, виллы, особняки, самолёты ...на какие?

Гость|22.03.2020 08:56|

Пора всю эту погань отстранить от власти! С арестами и конфискация мира!!!

Гость|22.03.2020 08:58|

Как на какие? Каждый год, каждого пятого с едресни арестовывать с конфискацией , там наворованнового на десятилетия хватит

Гость|22.03.2020 09:16|

Ошиблись батенька, не правда ваша, на столетия...далеко смотрели припасая.

Гость|22.03.2020 09:24|

Предложил - озвучили , забыли . И потихоньку поднимут, нехило поднимут,пока обнуленный не возмутится. Потом остановят , в районе 55-60 рублей , и будут хвалить обнуленного, как он умеет наводить порядок и заботится о населении .

Гость|22.03.2020 09:24|

Уверен, что снижения цен не будет! Трескотня очередная! Мы, типа, хотим, но нам не дают! Совсем, как царь со своими пожеланиями, которого коробит от сечинских зарплат!

Гость|22.03.2020 09:33|

Гость писал(a):

корёжит

Гость|22.03.2020 09:49|

Гость писал(a):

Казначей Сечкин с тобой не согласится, а на какие шишы содержать замки, виллы, особняки, самолёты ...на какие?
а еще и заняться их реновацией согласно закона..)))))

Имя: Гость
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