22.03.2020 | 17:09

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами. Исключение составят рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации.

Такие меры начнут действовать с 23 марта. Исключение также сделают для чартеров для вывоза россиян.

Ранее стало известно, что авиасообщение между Россией и Турцией ограничат из-за пандемии коронавируса. Такие меры примут после 23 марта.

По последним данным, в России зарегистрировано 367 зараженных коронавирусом. 16 пациентов выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.