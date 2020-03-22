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В стране и мире | Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

22.03.2020|17:09
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Россия ограничит авиасообщение со всеми странами. Исключение составят рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации.

Такие меры начнут действовать с 23 марта. Исключение также сделают для чартеров для вывоза россиян.

Ранее стало известно, что авиасообщение между Россией и Турцией ограничат из-за пандемии коронавируса. Такие меры примут после 23 марта.

По последним данным, в России зарегистрировано 367 зараженных коронавирусом. 16 пациентов выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.

Источник — lenta.ru
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