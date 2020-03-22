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В стране и мире | Названы сроки прихода весны в Россию

22.03.2020|13:52
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Метеорологическая весна придет в Россию 25 марта. Сроки ее наступления назвали синоптики центра погоды «Фобос», сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, во второй половине следующей недели воздух начнет прогреваться до плюс 10-15 днем. Это на 6-7 градусов выше нормы и опережает климатический календарь на две недели. В то же время ночью столбики термометра не будут подниматься выше нуля.

В последние дни марта, по расчетам синоптиков, россиян ожидает приход фенологической весны. Это означает, что среднесуточная температура воздуха будет выше плюс 5 градусов. Это связано с переходом к скандинавскому антициклону, говорят эксперты «Фобоса».

Ранее в Гидрометцентре предупредил россиян о погодных аномалиях, сопровождающихся резким перепадом температур в регионах.

По данным Гидрометцентра, 2019 год стал самым теплым в России с 1877 года. Рекорд 2018 года был превышен на 0,3-0,4 градуса.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.03.2020 14:08|

А в Самаре и Саратове зима, валит снег,завтра и в Пензе снегопад.

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