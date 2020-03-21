21.03.2020 | 10:48

Россияне бросились за необеспеченными кредитами на фоне обвала рубля и коронавируса. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По данным издания, банки зафиксировали рост спроса на кредиты наличными на 10-20 процентов. В Почта-банке заявили об увеличении числа заявок на потребительские кредиты на 43 процента, «Ренессанс кредит» отметил рост спроса на POS-кредиты в сегментах бытовой техники и электроники.

При этом россияне стали чаще брать кредиты через дистанционные каналы. Так, в Райффайзенбанке количество сделок, проведенных полностью онлайн, увеличилось на пять процентов, до двух третей от всех договоров.

Цены на импортные товары растут на фоне ослабления рубля, в связи с этим покупатели предпочитают не откладывать приобретение необходимых товаров, считают эксперты. Также клиенты беспокоятся из-за роста кредитных ставок в дальнейшем. «Мы ожидаем ужесточения кредитных политик в отношении заемщиков, занятых в отраслях со сложной экономической ситуацией, включая туризм, авиаперевозки, сфера услуг», — добавил директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

В начале марта рубль обвалился после выхода России из нефтяной сделки с ОПЕК. Помимо этого в мире начался кризис из-за распространения коронавируса.

Председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки экономики. Правительство создаст профильный резервный фонд поддержки, размер которого составит 300 миллиардов рублей, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий и объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. Центробанк объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.