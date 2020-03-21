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В стране и мире | Распространению коронавируса пообещали спад

21.03.2020|10:28
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Распространение коронавируса пойдет на спад в середине апреля. Такой прогноз сделала бывший главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Думаю, сейчас ожидается, что будет более-менее стабилизироваться ситуация, то есть должно пойти на спад уже во второй половине апреля», — пообещала она. Одновременно Шестакова указала, что ситуацию сложно прогнозировать, поскольку заболевание оказалось в густонаселенной Европе.

«Большинство стран говорят о том, что ограничительные мероприятия продлятся до середины — конца апреля. Пока никто дальше не будет планировать, потому что надо понять ситуацию, как она будет развиваться», — констатировала она.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 250 человек, летальные исходы не фиксировались. Чтобы противостоять распространению инфекции в регионах страны ввели ограничительные меры. Например, в Москве запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек, школьников досрочно отправили на каникулы, некоторые работодатели перевели сотрудников на удаленную работу.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.03.2020 10:33|

пообещали...

Гость|21.03.2020 10:54|

До голосования по конституции совсем пройдёт...

Имя: Гость
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