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В стране и мире | Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

21.03.2020|11:27
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Выплата составит половину суммы прожиточного минимума в регионе. Документ опубликован на портале правовой информации в пятницу, 20 марта.

При назначении выплаты рекомендуется не учитывать ее в составе доходов семьи. Остальные меры социальной поддержки также планируется сохранить.

Главам субъектов страны до 30 ноября 2020 года поручено оценить уровень доходов семей, которые получают ежемесячные выплаты, и по итогам оценки принять меры, направленные на их увеличение.

Ранее в Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала, подготовленные после обращения Путина к Федеральному собранию. Закон продлевает программу маткапитала до конца 2026 года и ежегодную индексацию. Деньги станут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма составит более 466 тысяч рублей, на второго и последующих детей — более 616 тысяч рублей. Срок оформления маткапитала сокращается до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — до десяти дней.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.03.2020 11:32|

penzainform.ru писал(a):

Документ опубликован на портале правовой информации в пятницу, 20 марта.
Выплаты не всем семьям.

Гость|21.03.2020 12:16|

дёшевонах

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