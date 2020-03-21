21.03.2020 | 10:11

В Северной Каролине (США) преступник угнал фургон с грузом туалетной бумаги. Об этом сообщает Fox News.

Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне. «Уловом» преступника стали более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.

В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».

США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. Покупатели сметают внезапно ставший дефицитным товар с полок магазинов. Сообщалось, что многие американцы из-за недостатка бумаги перешли на биде, спрос на которые значительно вырос в последние дни.