21.03.2020 | 09:53

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей. Рискуют потерять работу более 8,6 миллиона человек. Вице-президент ТПП Елена Дыбова подчеркнула, что на данный момент главной целью является сохранение основной части российского бизнеса.

По подсчетам ТПП, примерно треть предприятий сможет работать в нынешних условиях еще примерно один квартал. При этом около половины из них не смогут снова открыть свой бизнес в ближайшее время, а у некоторых есть риск обанкротиться, рассказала Дыбова.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В марте начался обвал цен на нефть. Отягощающим фактором для сырья стало снижение спроса на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля.