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В стране и мире | Названо число радующихся удаленной работе россиян

21.03.2020|14:26
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Лишь 29 процентов россиян рады возможности удаленной работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру.

Компания провела опрос среди 1,3 тысячи человек. 54 процента респондентов рассказали, что по-прежнему ходят на работу. Из остальных 29 процентам нравится удаленный режим работы, 7 процентов опрошенных жалуются на упавшую производительность труда, а 10 процентов отмечают дискомфорт при работе дома и желают попасть обратно в офисы.

Из-за ситуации с коронавирусом работодатели все чаще рекомендуют сотрудникам перейти на удаленную работу. В частности, такие же рекомендации дают власти. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей по возможности перевести часть работников на работу из дома. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также призвал подмосковных работодателей позволить сотрудникам работать из дома.

Перевод на удаленную работу привел к тому, что в ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков. У крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Из них 12 человек уже вылечились. Всего в мире более 266 тысяч зараженных, из них умерли более 11 тысяч.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.03.2020 15:24|

Работаю из дома. В офисе работается лучше. Во первых, на работе лучше сосредотачиваешься на решении задачи, нет отвлекающих факторов. Второе - отсутствие соседей, которые мешают музыкой, ремонтами и дры.

Имя: Гость
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