Сетевое издание|18+|Суббота|21 мар 2020|14:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

В стране и мире | Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии

21.03.2020|12:06
Печать

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила рекордное среди европейских стран распространение коронавируса в Италии. Об этом она рассказала в интервью «Аргументам и фактам».

По ее словам, Италия закрыла границы для туристов и начала проверять въезжающих только в начале марта — спустя два месяца после того, как Китай объявил о новой инфекции. «Поэтому, конечно, это халатность и полное забвение санитарных норм в одной из самых красивых стран Европы», — сказала она.

Также в Италии высокая доля пожилого населения (около трети), смертность среди которого наиболее высокая. Помимо этого, в итальянской культуре есть традиция объятий и поцелуев со знакомыми и незнакомыми людьми, что сыграло «роковую роль» в распространении эпидемии, объяснила Малышева.

Врач добавила, что введенные во всем мире карантинные меры действительно способны остановить пандемию COVID-19, однако первые результаты — отсутствие роста заболеваемости и тяжелых случаев — будут заметны через одну-две недели. Через 14 дней, по ее словам, станет окончательно ясно, чего удалось достичь властям.

По мнению Малышевой, Москва «блестяще готова» к любому развитию событий: так, в Коммунарке за 12 дней была развернута новая больница для зараженных пациентов, выделены специальные больницы, которые принимают больных пневмонией. Кроме того, власти страны приняли решение проводить тесты на коронавирус всем въезжающим в страну.

Рассуждая о разработке вакцины, она заметила, что не стоит рассчитывать на ее появление менее через через три месяца. «Но то, что она появится, не вызывает никаких сомнений, потому что сегодня практически все ведущие страны, включая Россию, приступили к ее созданию», — подчеркнула доктор.

В феврале Малышева и Иван Ургант исполнили песню о профилактике коронавируса в эфире шоу «Вечерний Ургант». В песне телеведущие посоветовали зрителям не забывать мыть руки, увлажнять воздух в помещениях и чаще проветривать, реже бывать в местах скопления людей, теплее одеваться и пить витамины.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте