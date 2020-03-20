Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|13:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Снег |
  84.99  |  $  79.20

В стране и мире | В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

20.03.2020|13:05
Печать

Весенний призыв в России из-за нового коронавируса переноситься не будет. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что призыв граждан на военную службу будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля.

По словам Шойгу, всех призывников перед отправкой к местам службы проверят на коронавирус. Кроме того, после прибытия в воинские части они пройдут двухнедельный карантин. «В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», — сказал Шойгу и добавил, что руководство Минобороны и Генштаба прошло тесты на коронавирус, инфекцию ни у кого не нашли.

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.

По последним данным, в России выявлены 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. Девять из них уже поправились и выписаны из больницы. Также вылечились трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте