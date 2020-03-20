20.03.2020 | 18:16

В России за последние сутки еще 54 человека заразились коронавирусом, свидетельствуют данные официального сайта для информирования населения стопкоронавирус.рф. Случаи заражения зафиксированы в девяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253. Больше 100 из них зафиксированы в столице. 12 человек выздоровели.

В оперативном штабе уточнили, что заразившиеся посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Их госпитализировали, они находятся в инфекционных боксах. Ведется работа по помещению в карантин контактировавших с ними лиц.

В связи с распространением коронавируса все субъекты России перешли в режим повышенной готовности. Наиболее жесткие меры приняты в Москве, где на три недели закрыты государственные школы и ограничена численность участников массовых мероприятий.