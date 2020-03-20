Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

В стране и мире | Российский депутат сравнила советские квартиры с помойкой

20.03.2020|18:22
Печать

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сравнила советские квартиры с помойкой. Об этом член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья написала в своем Twitter-аккаунте.

Стебенкова прокомментировала один из видеороликов, где была показана квартира с советским интерьером. «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?» — написала депутат.

«Газете.ру» Стебенкова пояснила свои слова. По ее мнению, люди в то время жили фактически в нищете. «Тогда можно было купить на зарплату врача 50 килограммов мяса, а сегодня на зарплату врача можно купить в пять раз больше», — сказала депутат.

Она заявила, что в Советском Союзе только партноменклатура жила прекрасно. «На словах было много чего, а на самом деле было все очень уныло и страшно. Сейчас самые обычные люди живут гораздо лучше», — подытожила Стебенкова.

Ранее депутат Госдумы и экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская призналась, что у нее нет ни квартир, ни домов в собственности.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|20.03.2020 18:28|

Неумная женщина.Как такие депутаты могут принимать какие-то решения.

Гость|20.03.2020 18:43|

сумашедшая

Гость|20.03.2020 18:45|

penzainform.ru писал(a):

Сейчас самые обычные люди живут гораздо лучше», — подытожила Стебенкова.
так-то 30 лет прошло. в 70-е люди тоже жили намного богаче, чем в 40-е.

Гость|20.03.2020 18:58|

Гость писал(a):

так-то 30 лет прошло. в 70-е люди тоже жили намного богаче, чем в 40-е.
С чего это? Стебенкова сейчас живет лучше, чем в 70-е... Так, что с её колокольни, говоря про себя любимую, она права...

Гость|20.03.2020 19:06|

Что за придурки в депутатах? Одна песком детские горки посыпает зимой, другая кормящую руку называет помойкой. Одни дуры в едресне.

Гость|20.03.2020 19:17|

А дома в Заре значит не помойки? Ну-ну.... Советские дома простоят ещё 3 раза по столько, а новые сыпаться и трескаться начинают.

Гость|20.03.2020 19:19|

Дура глупая. Я надеюсь уже отстранили? С поганой воровской едресни поди?

Гость|20.03.2020 19:23|

Она на столько глупа и даже не скрывает этого 75% нынешнего населения живут в этих квартирах и примерно столько же в тотальной нищете и ещё есть те которые без жилья и едет с помоек благодаря ей и её подельникам по партии воровской.

Гость|20.03.2020 19:29|

в шемышейке она была

Гость|20.03.2020 19:33|

завтрв скажет вырвали из контекста

Гость|20.03.2020 19:33|

penzainform.ru писал(a):

Людмила Стебенкова
пару букв лишних в её фамилии-убрать начальные и будет соответствовать сама себе!

Гость|20.03.2020 19:36|

penzainform.ru писал(a):

Стебенкова прокомментировала один из видеороликов, где была показана квартира с советским интерьером. «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?» — написала депутат.
скромница какая... а ничего, что 90 процентов крестьянства ( и БОГАТЫХ КАЗАКОВ с хохлами-дворянинами) ходили по земляному полу? и после революции не сразу смогли людям прендоставить человеческие условия. или царские - ближе к земле - более экологичны? среди простигосподей когда то водились имеющие голову не только для профессиональных услуг. а теперь таких нет

Гость|20.03.2020 19:47|

На нефтяном рынке назревает новая проблема В последние дни ставки на супертанкеры выросли на 700%

Гость|20.03.2020 19:48|

Така, же тварь, как и путен, которому Советский Союз дал все и он, свиноглазый, говорит, что СССР производил только галоши.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте