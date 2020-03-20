20.03.2020 | 18:22

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сравнила советские квартиры с помойкой. Об этом член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья написала в своем Twitter-аккаунте.

Стебенкова прокомментировала один из видеороликов, где была показана квартира с советским интерьером. «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?» — написала депутат.

«Газете.ру» Стебенкова пояснила свои слова. По ее мнению, люди в то время жили фактически в нищете. «Тогда можно было купить на зарплату врача 50 килограммов мяса, а сегодня на зарплату врача можно купить в пять раз больше», — сказала депутат.

Она заявила, что в Советском Союзе только партноменклатура жила прекрасно. «На словах было много чего, а на самом деле было все очень уныло и страшно. Сейчас самые обычные люди живут гораздо лучше», — подытожила Стебенкова.

Ранее депутат Госдумы и экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская призналась, что у нее нет ни квартир, ни домов в собственности.