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В стране и мире | Прокуратура не нашла жестокости в деле расчленившего любовницу историка Соколова

20.03.2020|18:20
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Генпрокуратура России не нашла особой жестокости и надругательств над телом жертвы в уголовном деле против историка Олега Соколова, убившего и расчленившего любовницу — аспирантку Анастасию Ещенко. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

По его словам, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу, установив, что Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. При этом, как считает Генпрокуратура, обвиняемый не действовал в рамках необходимой обороны.

Защитник добавил, что не нашли своего подтверждения ложные обвинения, выдвинутые против историка, об истязаниях других потерпевших.

В ближайшее время Соколов будет этапирован из Москвы в Петербург. Адвокат предполагает, что судить его могут по видео-конференц-связи в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко и расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. В суде он заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.03.2020 19:04|

penzainform.ru писал(a):

Генпрокуратура России не нашла особой жестокости и надругательств над телом жертвы в уголовном деле против историка Олега Соколова, убившего и расчленившего любовницу — аспирантку Анастасию Ещенко. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.
Адвокат Почуев врёт. Ему платят за враньё.

Гость|20.03.2020 19:13|

penzainform.ru писал(a):

Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности
и по бытовому, оттяпал руки - холодец сварить захотел... бытовой...

Гость|20.03.2020 19:14|

С каких пор адвокатишка Почуев пытается говорить от имени Генпрокуратуры РФ7 Изуверу Соколову пожизненный срок. Черного Кобеля не отмыть до бела хоть он и друг Мединскего.

Гость|20.03.2020 19:17|

Гость писал(a):

и по бытовому, оттяпал руки - холодец сварить захотел... бытовой.
это он войско донское поставил на место. что бы не смели лезть в высшие эшелоны фальшивомонетчиков-международных прохвостов

Гость|20.03.2020 19:26|

Знать старикан, не последней скрипкой был в Санкт-Петербурге, уроки бонапартизма давал в своё время кому то из нынешних...

Гость|20.03.2020 19:32|

Во, начало положено, не жестокий он оказывается, профессор шалунишка в коротких штанишках. Глядишь ко дню Победы и совсем оправдают ....старого жигало.

Гость|20.03.2020 19:35|

Получается, что у жертвы руки сами отвалились?

Гость|20.03.2020 19:48|

Как у Венеры Милоской, бац!, и отвалились...стоит бедная, воды подать некому.

Имя: Гость
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