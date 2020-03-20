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В стране и мире | Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом

20.03.2020|13:07
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В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 марта.

Он также сообщил, что у президента Владимира Путина нет никаких симптомов болезни. «Он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать», — сказал Песков в ответ на вопрос, прошел ли глава государства тест на коронавирус.

По словам официального представителя Кремля, заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России масштабного распространения коронавируса.

Накануне российский лидер заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию событий из-за распространения нового вируса. При этом, подчеркнул он, ситуация находится под контролем властей, принимаются все необходимые меры.

В России было зафиксировано 199 случаев заражения. На всей территории страны действует режим повышенной готовности.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.03.2020 13:32|

Значит закроют!

Гость|20.03.2020 13:35|

penzainform.ru писал(a):

Он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать
Очень плохо.

Гость|20.03.2020 13:43|

Он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать», — сказал Песков в ответ на вопрос, прошел ли глава государства тест на коронавирус.

Забыл добавить, слушает виртуозную игру на гармоне губернатора Пензенской губернии. И под звуки гармони Гребет на галерах. А в перерывах пьёт чай с вареньем:)

Имя: Гость
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