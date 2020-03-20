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В стране и мире | Богатые россияне захотели себе VIP-реанимации на случай коронавируса

20.03.2020|13:09
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Богатые россияне захотели оборудовать для себя персональные VIP-реанимации. Их представители пишут медикам и просят проконсультировать, какие именно аппараты нужно закупить, написал в Facebook нейрохирург московского Научного центра неврологии Алексей Кащеев.

«Только вот [педиатр] Федор Катасонов написал, что сильные мира сего ищут себе персональные аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких. — Прим. «Ленты.ру») — уже и мне пишут. Через знакомых знакомых».

Кащеев процитировал сообщение, из которого следует, что «одна очень богатая компания хочет организовать у себя комнату а-ля "реанимация"».

«Дано: офисное помещение, в котором хотят сделать помещение для нахождения больных коронавирусом, — пересказал врач сообщение. — Условно для поддержания пациентов средней-тяжелой формы (некритичной), ИВЛ и что еще надо. Так вот, список того, что надо закупить, есть. Нужна консультация, чтобы специалист посоветовал, что реально нужно, что можно исключить, что упустили». Кроме того, по его словам, его попросили посоветовать «удобные модели».

«А что, спрос рождает предложение, даже ссылку на аппарат ИВЛ уже прислали, — иронизирует Кащеев. — Специально для коронавируса, как видно; поди, еще в 80-е разработали. Можно руководить компанией непосредственно в режиме вентиляции CPAP (в режиме искусственной вентиляции легких. — Прим. «Ленты.ру»)». Он приложил скриншот с неким «аппаратом респираторной поддержки при коронавирусной инфекции» за 240 тысяч рублей, про который его спросили.

При этом врач отметил, что в случае эпидемии персональная «вундервафля» не спасет даже в офисе очень богатой компании, «зато позабавит судмедэксперта».

Ранее главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко предположил, что эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени. По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, когда сезон закончится; если будет «итальянский» сценарий, благоприятным развитием станет окончание эпидемии в сентябре.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.03.2020 13:14|

не спасёт

Гость|20.03.2020 13:18|

алигархи тихо хавают омаров

маргиналы хлещут горькую заразу

мы конечно круче Занзибара

Государственный снобизм сродни маразму (С)

Гость|20.03.2020 13:26|

penzainform.ru писал(a):

Кащеев процитировал сообщение, из которого следует, что «одна очень богатая компания хочет организовать у себя комнату а-ля "реанимация"».
Просто в атпаде. Кащеев Это символично как видимо бессмертный, а вот остальные оч жить хотят. Может со всеми одинаково, как призыв в армию?

Гость|20.03.2020 13:40|

В Сизо их отправьте. За одно узнаем, как разбогатели.

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