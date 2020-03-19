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В стране и мире | Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили

19.03.2020|10:02
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Вероятность нехватки продуктов питания в России из-за коронавируса оценили. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал в интервью «Парламентской газете» об имеющихся в стране запасах.

Даже если остановить все производство продуктов в России, накопленных запасов хватит, чтобы прожить стране не один месяц, заявил Климов.

Парламентарию задали вопрос о том, как можно успокоить общество, чтобы оно не начинало паниковать и скупать продукты в магазинах? «Россия к настоящему времени достигла полной продовольственной безопасности. Мы в состоянии производить все, что нам нужно, в необходимом количестве», - пояснил он. Также сенатор призвал не поддаваться «наплывам минутных ощущений». Он назвал обстановку с коронавирусом в России достаточно позитивной в сравнении с другими странами.

Также, по словам парламентария, производственная инфраструктура не зависит ни от каких колебаний. «Электростанции, заводы и другие предприятия, персонал и его квалификация никуда не денутся. Поэтому вместо паники надо принимать рациональные решения», - подчеркнул Климов.

В последние дни в Москве наблюдался ажиотажный спрос на продукты питания, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Из-за этого многие торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.

Источник — lenta.ru
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