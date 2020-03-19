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В стране и мире | В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

19.03.2020|11:06
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В Москве в инфекционной больнице умерла пенсионерка, у которой диагностировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по столице.

Известно, что впервые недомогание 79-летняя женщина ощутила еще 13 марта. Она проходила лечение в частной клинике, однако спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу, результат на коронавирус оказался положительным. В медучреждении женщина находилась в изолированном боксе и получала комплексную интенсивную терапию.

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне ряда хронических заболеваний: сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца. Весь круг ее близких установлен, все они находятся под наблюдением врачей.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что в московском медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, скончался мужчина. Заместитель главного врача медицинской части медцентра Игорь Тюрин при этом отметил, что причиной смерти пациента стала не коронавирусная инфекция.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.03.2020 11:20|

Так ей почти сто лет по этому она и умерла вы че там врачи с ума сошли она же не дункан маклауд она и так одной ногой в могиле была.Вот придурки врачи

Гость|19.03.2020 11:27|

Гость писал(a):

Так ей почти сто лет по этому она и умерла вы че там врачи с ума сошли она же не дункан маклауд она и так одной ногой в могиле была.Вот придурки врачи
Они умные. Государство сто раз окупилось за счёт экономии пенсии.

Гость|19.03.2020 11:31|

Скоро и Сказочный крякнет, не от коронавирусной инфекции.

Гость|19.03.2020 11:32|

Ранее все умирали от сердешной недостаточности и отрывание тромбпа.

Гость|19.03.2020 11:37|

Гость писал(a):

Ранее все умирали от сердешной недостаточности и отрывание тромбпа.
в 2013, от "атеросклероза сосудов"... даже те, кого трамвай переехал.

Имя: Гость
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