19.03.2020 | 11:06

В Москве в инфекционной больнице умерла пенсионерка, у которой диагностировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по столице.

Известно, что впервые недомогание 79-летняя женщина ощутила еще 13 марта. Она проходила лечение в частной клинике, однако спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу, результат на коронавирус оказался положительным. В медучреждении женщина находилась в изолированном боксе и получала комплексную интенсивную терапию.

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне ряда хронических заболеваний: сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца. Весь круг ее близких установлен, все они находятся под наблюдением врачей.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что в московском медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, скончался мужчина. Заместитель главного врача медицинской части медцентра Игорь Тюрин при этом отметил, что причиной смерти пациента стала не коронавирусная инфекция.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек.