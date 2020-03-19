19.03.2020 | 10:09

Регионы получили указание от федерального центра не использовать на плакатах дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству одного из регионов.

Отмечается, что все растяжки, ситилайты и билборды с ранее утвержденной датой - 22 апреля - не вывешиваются, а убираются на склад.

Президент России Владимир Путин заявил, что при выборе даты голосования по поправкам в Конституцию на первом плане будет жизнь и здоровье россиян. «Если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет - то немного подвинем», - сказал он.

17 марта российский лидер подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Согласно документу, на голосование будет вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Закон о поправках к Конституции ранее был поддержан Конституционным судом, одобрен Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки.