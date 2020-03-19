Сетевое издание|18+|Четверг|19 мар 2020|10:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  91.83  |  $  84.09

В стране и мире | Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

19.03.2020|09:55
Печать

Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Отмечается, что женщина в социальных сетях заявляла о заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области, однако это не соответствовало действительности. В министерстве сообщили, что на россиянку составили административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у граждан должна быть вся информация по коронавирусу. «Нужно исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций», - подчеркнул российский лидер.

В России зафиксировано 147 случаев заражения. Большая часть инфицированных находится в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности в связи с распространением инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 218,6 тысячи человек, более 8,8 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте