19.03.2020 | 17:19

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение, подписанное властями всех субъектов.

Так, в режим повышенной готовности перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, а также регионы Центрального и Северо- Кавказского федеральных округов. Это значит, что российские школы и вузы переводятся на дистанционный режим обучения, а все спортивные и другие массовые мероприятия отменяются.

Всего за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 52 человека. Таким образом, общее число случаев заражения в стране достигло 199. В связи с распространением коронавируса во многих российских регионах, а также в Москве введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.