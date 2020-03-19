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В стране и мире | Молодая россиянка попыталась записаться к врачу и узнала о своей смерти

19.03.2020|10:15
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Жительница Калининграда Алина Вишняускайте попыталась попасть на прием к врачу в поликлинику и в итоге узнала, что уже несколько лет числится мертвой. Об этом она рассказала в сториз в своем Instagram-аккаунте.

Молодая женщина сообщила, что сначала попробовала записаться онлайн, но система выдала ей ошибку и сообщение «Услуга посмертно не оказывается». Она пришла в медучреждение и обратилась в регистратуру. Там ей сообщили, что в медицинской системе зарегистрирована ее смерть в 2017 году от цирроза печени, а за год до этого у нее якобы был алкогольный гепатит. «Кто мне это все приписывал, их даже не смутило, что я параллельно в 2016 году наблюдалась по беременности и рожала», - написала Вишняускайте.

В ее медкарте было множество визитов к врачам, к которым она не записывалась, в том числе в других городах. Запись к некоторым из них была назначена на 00:00. Также женщина якобы лежала в больнице в Новый год, когда на руках у нее был новорожденный ребенок.

Россиянка отметила, что никогда не теряла паспорт и медицинский полис. По базе данных людей с такими же именем и фамилией не обнаружено. Она намерена обратиться в прокуратуру.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.03.2020 10:26|

Правильно! Надо таких наказывать!

Гость|19.03.2020 10:36|

Вот вам и цифровая экономика, ломай базы и удаляй человека как личность.

Гость|19.03.2020 10:42|

Озорница какая!

Гость|19.03.2020 11:30|

Пенисионный фонд говорят сливает приватную информацию о гражданах...... ) недобрым людям - и говорят что небезвозмездно.....

Имя: Гость
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