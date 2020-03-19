19.03.2020 | 10:15

Жительница Калининграда Алина Вишняускайте попыталась попасть на прием к врачу в поликлинику и в итоге узнала, что уже несколько лет числится мертвой. Об этом она рассказала в сториз в своем Instagram-аккаунте.

Молодая женщина сообщила, что сначала попробовала записаться онлайн, но система выдала ей ошибку и сообщение «Услуга посмертно не оказывается». Она пришла в медучреждение и обратилась в регистратуру. Там ей сообщили, что в медицинской системе зарегистрирована ее смерть в 2017 году от цирроза печени, а за год до этого у нее якобы был алкогольный гепатит. «Кто мне это все приписывал, их даже не смутило, что я параллельно в 2016 году наблюдалась по беременности и рожала», - написала Вишняускайте.

В ее медкарте было множество визитов к врачам, к которым она не записывалась, в том числе в других городах. Запись к некоторым из них была назначена на 00:00. Также женщина якобы лежала в больнице в Новый год, когда на руках у нее был новорожденный ребенок.

Россиянка отметила, что никогда не теряла паспорт и медицинский полис. По базе данных людей с такими же именем и фамилией не обнаружено. Она намерена обратиться в прокуратуру.