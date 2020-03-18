Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|17:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  86.93  |  $  79.59

В стране и мире | В России резко увеличили оценку проблем из-за цен на нефть

18.03.2020|15:39
Печать

Резкое падение цен на нефть заставило российские власти увеличить оценку проблем с наполнением бюджета. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при текущих ценах снижение доходов составит почти три триллиона рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Такую оценку он привел на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства. При этом в субботу, 14 марта, Силуанов оценивал потери бюджета в 2020 году от сокращения нефтегазовых доходов в два триллиона рублей от плановых значений.

По словам министра, ситуация в экономике развивается не лучшим образом и дело не только в нефти. Распространение коронавирусной инфекции оказалось даже большим фактором риска, поскольку из-за этого сокращаются целые сектора экономики.

Трудности возникли у туристического бизнеса и авиакомпаний, малого бизнеса и многих других. Например, сокращается объем покупок дорогостоящих предметов потребления.

Общий объем федерального бюджета составляет 20 триллионов рублей, только из-за нефти он потеряет 15 процентов. Таким образом, констатировал Силуанов, правительству придется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), а бюджет в любом случае будет исполнен с дефицитом.

Стоимость нефти в среду, 18 марта, опустилась до рекордно низких значений. На фоне стремления Саудовской Аравии еще больше нарастить поставки стоимость сорта WTI опускалась до 25,5 доллара за баррель - это минимум с апреля 2003 года. Нефть Brent протестировала уровень 28 долларов за баррель, что произошло впервые с 2016 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|18.03.2020 16:42|

За 20 лет правления никакой альтернативы нефти создано не было!

Китайцы,хоть они и напакостили с короновирусом,создали мощнейшую экономику,а у нас нефть,газ,и лес.

И не саудовцы обрушили цены,а наши,отказавшись подписать снижение добычи.К тому же короновирус добил все это!

Никакая мы,к сожалению,не великая держава,а страна третьего мира и опять инфляция,нищета.

Гость|18.03.2020 16:42|

Крымнашу -6 лет! Ура, товарищи !

Гость|18.03.2020 16:46|

Мы давно "слезли с нефтяной иглы"!

Наша "экономика" от нефти не зависит!

Гость|18.03.2020 16:48|

Вовка беги.

Гость|18.03.2020 16:58|

Гость писал(a):

Никакая мы,к сожалению,не великая держава,а страна третьего мира и опять инфляция,нищета.
Только узнал?

Гость|18.03.2020 17:01|

Шо делается, а может и к лучшему, сам убежит. Они же трудностей и проблем ой как не любят ..

Гость|18.03.2020 17:01|

Гость писал(a):

Крымнашу -6 лет!
Историю учил? Ушаков, Суворов, слышал про них? Грибоедова читал: " Времен Очакова и покоренья Крыма"?

Гость|18.03.2020 17:08|

За сытые, тучные годы знаете сколько нефте$ заработали, страшно сказать, 6 трл. И где они, в рубли переведи по курсу, 480 трл. получается, 15 бюджетов годовых, не хило ..

Гость|18.03.2020 17:10|

Гость писал(a):

За 20 лет правления никакой альтернативы нефти создано не было!
За 20? Что-то скромничаешь.

Гость|18.03.2020 17:11|

Гость писал(a):

И где они, в рубли переведи по курсу,
Их уже перевели, только не в рубли.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте