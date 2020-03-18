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В стране и мире | В России обстреляли вертолет с грузом горючего

18.03.2020|10:53
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В Республике Коми обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.

Вертолет следовал из города Емва (Коми) в поселок Шиес Архангельской области. По предварительным данным, неизвестные произвели не менее шести выстрелов картечью в борт воздушного судна.

На борту находились четыре человека. Пострадавших в результате произошедшего нет. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

15 марта вертолет Ми-35М Минобороны России случайно произвел выстрел по жилому дому в Чите. Инцидент произошел во время разряжения боекомплекта на аэродроме Черемушки. Во время процедуры произошел сбой, из-за чего снаряд калибром 23 выстрелил и врезался в стену жилого дома. В результате было повреждено остекление и балкон на третьем этаже здания.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.03.2020 10:57|

Поморье - не помойка!

Гость|18.03.2020 11:07|

Вертолет летел низко или это фейк?

Имя: Гость
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