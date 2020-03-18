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В стране и мире | Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции

18.03.2020|08:16
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 17 марта.

Датой назначено 22 апреля. На голосование будет вынесен вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

При этом голосование состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит провести его. Об этом президент заявил на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. «При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», — цитирует Путина РИА Новости.

Теперь документ должен одобрить Конституционный суд. Затем пройдет всенародное голосование

Ранее Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими Основному закону. В заключении КС сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Совфедом. В документе более 400 пунктов.

14 марта президент Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках к Конституции. В справке к закону, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Первое условие заключается в обязательном направлении закона в Конституционный суд (это выполнено) и проведении общероссийского голосования. Второе — в необходимости более 50 процентов голосов за изменение Конституции.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.03.2020 08:24|

Опять он. Сгинь

Гость|18.03.2020 08:36|

обнулись

Гость|18.03.2020 08:45|

А между тем, если вы не хотите идти на голосование и ловить заразу, то они планируют с максимальным охватом провести голосование на дому. То есть домой принесут. Я дверь не открою. Кто ж их знает, у кого они до меня побывают.

Гость|18.03.2020 08:52|

Статья 278 УК РФ. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (действующая редакция) наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Гость|18.03.2020 08:59|

Конституционный Блиц-криг. Я голосую ПРОТИВ.

Гость|18.03.2020 09:04|

за тебя уже проголосовал заксобр...

Гость|18.03.2020 09:13|

Без мыла в угольное ушко, не надоел весь этот фарс, а?

Гость|18.03.2020 09:17|

как клещ в трон вцепился, не оторвешь!

Гость|18.03.2020 09:20|

Великий обнулятор

Гость|18.03.2020 09:27|

Терпилойды радостно одобрят

Гость|18.03.2020 09:27|

Да толку то, уйдет гарант, придет другой. Легче тем, кто не смог устроиться не будет. Будет только хуже. Все "соки" выжмут из вас. Не для того союз разваливали, чтобы всем хорошо было. Только повторение 1917 года исправит всё, если реформ не будет, но чревато полным развалом страны и новых войн. Скорее всего половина вымрет, а тех кого от приближенных подвинут в сторону (как отработанный материал, создавший базу для олигархо-номенклатурного капитализма) будут доить до конца. Жуть просто.

Гость|18.03.2020 09:39|

когда-же сдохнет эта тварь обнулённая

Гость|18.03.2020 09:41|

не дождётесь!

Имя: Гость
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