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В стране и мире | Названы самые популярные продукты во время эпидемии

18.03.2020|08:19
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Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование продуктов, которые пользуются большой популярностью во время эпидемий. Материалы имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В первую очередь, речь идет о гречке, рисе и пшене. «Считается, что если в них не завелись вредители, значит, они годятся в пищу. На самом деле у всех этих круп есть строго определенный срок годности, который указывается производителями на упаковках», — сказали эксперты и напомнили о необходимости также соблюдать и условия хранения круп.

«У крупы, которую вы планируете хранить долго, влажность должна быть не более 13 процентов. Если влажность выше, такой продукт можно купить только для немедленного употребления», — подчеркнули в «Росконтроле». Одна из самых скоропортящихся круп — пшено, храниться оно может не более девяти месяцев.

Что касается консервов, то некоторые могут храниться до пяти лет. «Главная проблема, с которой можно столкнуться здесь, - это ботулизм, тяжелое токсикоинфекционное заболевание, вызываемое ботулотоксином», — предупредили специалисты. Если банка вздулась, есть содержимое нельзя. Еще один продукт, который может храниться долго, макароны. Чтобы они не испортились, их не стоит держать на солнце и в местах с резкими перепадами температуры. Чай может храниться до трех лет, кофе — до пяти, соль до десяти лет, а сахар — до восьми.

Если срок годности продукта истек, а пополнить запасы нет возможности, то нужно смотреть на внешний вид. «Крупы должны быть не затхлыми, не влажными, без жучков и вредителей. Макароны – не слишком сухими. Банки консервов – не вздутыми», — сказали в «Росконтроле» и подчеркнули, что лучше не подвергать себя опасности и не употреблять продукты с истекшим сроком годности.

По последним данным, в России зарегистрировано более 100 случаев инфицирования. Большинство зараженных находится в Москве. В столице закрыли школы и отменили массовые мероприятия численностью более 50 человек, некоторые компании перевели сотрудников на удаленную работу.

На фоне роста числа заразившихся россиян призвали не опустошать полки в магазинах. В Ассоциации компаний розничной торговли объявили, что запасов продуктов в российских магазинах хватит на восемь недель. Сейчас ретейлеры сообщают о повышенном спросе на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.03.2020 08:32|

Куплю 2 тонны гречки, 0.5 тонны макарон, 300 банок тушенки. Оплата сразу.

Гость|18.03.2020 08:41|

Гость писал(a):

Куплю 2 тонны гречки, 0.5 тонны макарон, 300 банок тушенки. Оплата сразу.
подъезжай на пустырь за Терновкой . не забудь деньги

Имя: Гость
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