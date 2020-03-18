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В стране и мире | Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

18.03.2020|08:17
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Названа причина смерти российского писателя Эдуарда Лимонова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказали представители публициста, он скончался из-за осложнений, вызванных операцией. Его госпитализировали 15 марта с кровотечением в одну из столичных клиник, где медики назначили две операции. Организм писателя, долгое время боровшегося с онкологией, не справился с нагрузкой.

Отмечается, что изначально Лимонов пожаловался на проблемы с горлом. Они стали причиной воспалительного процесса.

В 2018 году писатель дал интервью журналисту Юрию Дудю. В ходе беседы он предположил, что через 50 лет в России будет «много крови», а также заявил, что день его смерти обернется национальным трауром.

О смерти Лимонова ранее во вторник сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писателю было 77 лет. Среди его наиболее известных произведений — «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».

Источник — lenta.ru
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Гость|18.03.2020 09:03|

Грезил себя эдаким революционером - дисседентом. Печально, что многие артисты, например, Летов, подвергплись его влиянию.

Имя: Гость
Комментарий:

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