18.03.2020 | 08:17

Названа причина смерти российского писателя Эдуарда Лимонова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказали представители публициста, он скончался из-за осложнений, вызванных операцией. Его госпитализировали 15 марта с кровотечением в одну из столичных клиник, где медики назначили две операции. Организм писателя, долгое время боровшегося с онкологией, не справился с нагрузкой.

Отмечается, что изначально Лимонов пожаловался на проблемы с горлом. Они стали причиной воспалительного процесса.

В 2018 году писатель дал интервью журналисту Юрию Дудю. В ходе беседы он предположил, что через 50 лет в России будет «много крови», а также заявил, что день его смерти обернется национальным трауром.

О смерти Лимонова ранее во вторник сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писателю было 77 лет. Среди его наиболее известных произведений — «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».