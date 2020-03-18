18.03.2020 | 16:39

Международное вокальное состязание «Евровидение» официально отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте конкурса.

В обращении Европейского вещательного союза, организаторов мероприятия, отмечается, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить проводить конкурс. Организаторы подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года. Переговоры о его проведении в Роттердаме, Нидерланды, будут продолжены.

Ранее в среду источники сообщили о вероятной отмене конкурса.

«Евровидение-2020» должно было состояться в Роттердаме в середине мая. Планировалось, что Россию на музыкальном состязании представит группа Little Big с песней Uno.